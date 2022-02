TARANTO – Le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali della Polizia Penitenziaria,hanno annunciato per domani un sit-in, dalle ore 9 alle 16, nel piazzale antistante il carcere di Taranto. Una protesta organizzata per richiamare l’attenzione “sulla grave carenza di organico che, secondo i sindacati di catforia, limita la tenuta dell’ordine e sicurezza della casa circondariale tarantina. Al centro dell’attenzione anche il rispetto delle prerogative contrattuali e il rispetto delle norme sui luoghi di lavoro”. Nelle scorse settimane si sono verificati episodi di aggressioni agli agenti da parte di detenuti o tentativi di rivolta. Più volte i sindacati hanno denunciato il sovraffollamento della popolazione carceraria a fronte di una carenza di organico. “La manifestazione svolta all’esterno dell’Istituto nel rispetto delle norme anti Covid – spiegano le organizzazioni sindacali – sarà supportata dal personale in servizio con l’astensione dalla consumazione del pasto presso la mensa”.