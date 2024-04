Taranto, auto sfonda vetrata di una pizzeria: due feriti

Curioso incidente in viale Unicef, a Taranto, poco prima delle 21.00 di venerdì 5 aprile, fortunatamente senza gravi conseguenze. Una Mini guidata da una donna anziana ha sfondato la vetrata di una pizzeria, per cause ancora da accertare. Ci sono due feriti: un uomo che si trovava sul marciapiedi e una dipendente della stessa pizzeria. Il pedone è stato soccorso sul posto per ferite lieve, mentre la cameriera è stata trasportata all’ospedale SS. Annunziata in codice giallo. Sul luogo Polizia di Stato e Polizia Locale per i rilievi.

