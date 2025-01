Taranto: auto non si ferma allo stop e colpisce un autobus

TARANTO: Su Corso Due Mari a Taranto, una Peugeot non rispetta lo stop e colpisce autobus.

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16:15 un incidente stradale ha causato disagi al traffico nei pressi del Ponte Girevole. Una Peugeot non avrebbe rispettato lo stop finendo per impattare contro un autobus di linea che stava uscendo dal ponte. A seguito dello scontro, l’auto ha perso il controllo girando su se stessa e finendo sul marciapiede dove ha colpito una motocicletta parcheggiata. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma il traffico nella zona ha subito rallentamenti.

Sul posto sono intervenuti polizia locale e carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ripristinare la viabilità.

Foto: FRANCESCO MANFUSO

