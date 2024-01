Taranto, appello di Melucci: ‘No chiusura archivio di Stato’

Rinaldo Melucci. sindaco di Taranto, ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile chiusura delle sedi dell’Archivio di Stato della città. Nella mattinata di venerdì 26 gennaio, ha lanciato un appello a Gennaro Sangiuliano, ministro della cultura, affinché adotti tempestivamente una soluzione per evitare un grave colpo per il capoluogo ionico. Melucci ha sottolineato l’importanza dell’Archivio come fonte irrinunciabile per la memoria della comunità e ha richiesto al ministro di intervenire personalmente per fornire le risorse necessarie al suo mantenimento, garantendo così la continuità del servizio e la protezione del patrimonio storico.

