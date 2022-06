Taranto, albero su automobile. Tragedia evitata

TARANTO – Solo la mano benigna del Fato ha evitato un’autentica tragedia. Attorno alle 13.15 a Taranto un albero si è abbattuto su una vettura Citroen che era ferma al semaforo prima della svolta su via Cagliari: la caduta ha distrutto il cofano e la parte posteriore dell’automobile risparmiando miracolosamente il posto di guida e il sedile a fianco, su cui erano sedute la madre, al volante del mezzo, e la figlia.

Entrambe sono uscite dalla vettura incolumi ma sotto choc: subito affidate alle cure del 118 sono state condotte in codice giallo all’Ospedale SS. Annunziata per gli ovvii controlli ma non dovrebbero aver riportato ferite. Sul posto sono giunte immediatamente la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco per verificare la dinamica dell’accaduto e lo “stato di salute” degli alberi vicini, in modo da evitare ulteriori pericoli per la pubblica incolumità.

Gravemente danneggiate altre due vetture parcheggiate, una Kia e una Fiat 500.

Emerge, però, in maniera grave l’emergenza verde pubblico. In troppe zone della città la condizione degli alberi induce a temere nuovi episodi di caduta. Molti cittadini segnalano situazioni di incuria e possibile pericolo che richiedono con immediatezza un pronto intervento di manutenzione. Non si può perdere altro tempo.