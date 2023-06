Taranto: 44 lavoratori in nero o irregolari in provincia

La Guardia di Finanza ha individuato nei comuni di Manduria, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe, Sava e Torricella, in provincia di Taranto, 44 lavoratori in nero o irregolari, e sono in corso approfondimenti su altre 13 posizioni lavorative. Le violazioni riscontrate hanno interessato varie attività, tra cui call center, autofficine e concessionarie di autoveicoli. Sono 10 i datori di lavoro multati e in due casi è stato richiesto all’ispettorato del lavoro di emettere un provvedimento di sospensione dell’attività.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp