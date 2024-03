Tar Lecce sospende bando Ispe

Il Tribunale amministrativo di Lecce ha sospeso il bando Ispe su cui era stato accesso un faro lo scorso ottobre con un’interrogazione e un’audizione. L’udienza per il merito è fissata a settembre 2024.

Il bando era stato pubblicato il 20 settembre 2023, con scadenza il 20 ottobre, dall’Istituto per i servizi alla persona per l’Europa di Lecce. Un avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 45 operatori sociosanitari e di 2 a tempo parziale, “senza però alcuna garanzia per quelli già in servizio con la stessa qualifica”, fanno sapere i rappresentanti di La Puglia Domani.

Con un’interrogazione urgente su questa procedura, La Puglia Domani chiedeva alla Regione di revocare il bando in attesa di far luce sulla sua regolarità. In audizione fu confermato che la Regione avrebbe potuto revocare il bando, ma non è avvenuto.

”A questa indecisione ha supplito il Tar Lecce, e non possiamo che esserne contenti. Una buona notizia per i lavoratori in ansia per il loro futuro occupazionale, che temevano di essere rimpiazzati dopo anni di servizio agli anziani ospiti delle Rsa, con cui hanno costruito rapporti di fiducia e affetto”, sottolinea in una nota La Puglia Domani.

