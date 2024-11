Taekwondo: 120 atleti a Trinitapoli per il raduno nazionale

Lo scorso 10 novembre, il palazzetto dello sport di Trinitapoli è stato teatro del raduno nazionale organizzato dalla Federazione Italiana Taekwon-Do ITF, aperto a tutte le cinture gialle e superiori dai 6 anni in su.

Un totale di 120 atleti ha partecipato a una intensa giornata di allenamento, mirata alla preparazione per le competizioni internazionali principali del 2025, tra cui i Campionati Europei di aprile a Tallinn (Estonia) e i Mondiali di ottobre a Jesolo.

L’evento è iniziato di buon mattino con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti, seguita da una serie di sessioni strutturate su forme (Tul) e tecniche di sparring, arricchite da simulazioni di combattimento intensivo. I tecnici della Federazione hanno seguito attentamente gli atleti, offrendo correzioni personalizzate per affinare abilità tecniche e tattiche. La mattinata si è conclusa con la cerimonia di consegna dei diplomi.

Il raduno di Trinitapoli ha rappresentato un passaggio obbligato per tutti gli atleti selezionati in vista dei Campionati Europei e Mondiali, appuntamenti nei quali l’Italia punta a risultati di prestigio. Tra i convocati per Tallinn ci sono giovani promesse e veterani con esperienza internazionale, pronti a difendere i colori italiani sul palcoscenico europeo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author