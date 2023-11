Superenalotto: centrato un ‘6’ da 85 milioni di euro

Rovigo festeggia il Superenalotto. È stata centrata proprio nella “capitale del Polesine” la sestina vincente che ha regalato 85,1 milioni di euro ad un fortunato vincitore. Il jackpot è stato realizzato con una schedina di appena 3 euro presso il punto vendita Sisal tabacchi di viale Tre Martiri, poco fuori dal centro storico cittadino.

I numeri fortunati sono stati 9, 10, 19, 40, 52, 56 – Jolly 50 – SuperStar 42. Con quella di stasera sono quattro i montepremi assegnati da inizio anno, l’ultimo lo scorso giugno a Teramo, dove il 6 da 42,5 milioni venne realizzato con una schedina di un euro.

Nella storia ormai venticinquennale del gioco a premi, sono 114 i jackpot assegnati. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, come riferisce l’agenzia specializzata Agipronews, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

È la decima volta che il montepremi viene centrato in Veneto: la vincita milionaria mancava in regione dal 2017, quando a Caorle, in provincia di Venezia, venne realizzato un 6 da oltre 77 milioni di euro. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 18 sestine vincenti, seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l’Emilia-Romagna con 13 e, infine, proprio il Veneto con 10 insieme con la Puglia. Sono invece tre le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un 6: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise.

Il jackpot più corposo di sempre risale allo scorso febbraio quando vennero vinti 371,1 milioni di euro con un sistema da 90 quote. La sestina vincente, in quel caso, mancava all’appello dal 22 maggio del 2021 quando a festeggiare fu il borgo marchigiano di Montappone, in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni di euro.

Degli 85,1 milioni di euro assegnati questa sera, circa 17 torneranno nelle casse dello Stato per effetto della cosiddetta “tassa sulla fortuna”, che prevede un prelievo del 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita. Dalla prossima estrazione il montepremi del Superenalotto ripartirà da 18 milioni di euro.

