Superenalotto: centrato il 6 da 89 milioni

Riva del Garda, cittadina in provincia di Trento, è in festa per la clamorosa vincita al Superenalotto. Proprio qui è stato centrato il fatidico “6”, che ha fatto guadagnare al fortunato vincitore la cifra straordinaria di 89,2 milioni di euro. La schedina, dal valore di soli tre euro, è stata giocata presso la Tabaccheria Fortuna, in Viale dei Tigli, a pochi passi dalle rive del lago.

La sestina vincente, composta dai numeri 1, 23, 44, 45, 47, 60, con Jolly 14 e SuperStar 19, rappresenta la seconda grande vincita del 2014 per il concorso Sisal, dopo il jackpot da 101,5 milioni vinto a Napoli lo scorso maggio. Anche in quel caso, il biglietto vincente era stato acquistato per pochi euro.

Con il colpo di stasera, il Superenalotto ha distribuito in totale 116 jackpot dalla sua nascita, e ha finalmente sfatato il tabù che vedeva il Trentino, insieme a Valle d’Aosta e Molise, tra le poche regioni a non aver mai vinto un “6” in oltre 25 anni di storia del gioco.

Il jackpot più grande di sempre rimane quello del 2023, con ben 371 milioni di euro vinti tramite un sistema a 90 quote. Seguono i 209 milioni vinti a Lodi nell’estate del 2019 e i 177 milioni di ottobre 2010, anche questi conquistati con un sistema a quote.

A livello nazionale, la Campania è la regione più fortunata con 19 sestine vincenti, seguita dal Lazio (16), dall’Emilia-Romagna (13) e dal Veneto e Puglia, entrambi con 10 vincite. Il 2023 è stato un anno da record per il Superenalotto, con premi per un totale di 1,4 miliardi di euro e quattro jackpot centrati, inclusa la prima sestina vincente online da 73,8 milioni di euro.

