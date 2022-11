Condividi su...

Linkedin email

Notte di fuoco nel sud Salento dove cinque mezzi della Tekneko, azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti nella città di Casarano, sono stati distrutti dalle fiamme. Altre cinque autovetture di una concessionaria, sempre di Casarano, sono state interessate dalle fiamme. A Taurisano altre tre vetture sono state distrutte. Sul posto, nella notte, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale. I mezzi erano parcheggiati in un cortile attiguo all’abitazione e una delle auto, a causa delle fiamme che probabilmente hanno danneggiato l’impianto frenante, si è spostata fino al garage di pertinenza. Ad Ugento, poco prima della mezzanotte, è stata interessata dalle fiamme l’auto di un operatore televisivo in pensione. Le indagini sono in corso.