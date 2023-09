S’indaga in Salento per una misteriosa caduta avvenuta in un cantiere a Matino. Un uomo di 70 anni, in pensione, sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Casarano. L’accompagnatore ha raccontato che il malcapitato avrebbe fatto un volo di 4 metri. Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno avviato i dovuti accertamenti.

