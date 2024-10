Sud: 2.200 nuove assunzioni per migliorare impiego fondi europei

Parte oggi, martedì 8 ottobre, il bando del concorso RIPAM per l’assunzione di 2.200 nuovi funzionari nelle amministrazioni territoriali di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

L’iniziativa, organizzata dal Dipartimento della Funzione Pubblica e sostenuta dalla Commissione europea, rientra nel Programma Nazionale Capacità per la Coesione 2021-2027, con contratti a tempo indeterminato.

L’obiettivo è quello di inserire giovani neolaureati per rafforzare la capacità amministrativa del Mezzogiorno, modernizzando la pubblica amministrazione attraverso innovazione e digitalizzazione. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito questo passo un segnale importante per i territori e per offrire nuove opportunità ai giovani, migliorando l’utilizzo dei fondi europei e accelerando lo sviluppo socioeconomico delle regioni coinvolte.

I nuovi funzionari, operativi dalla primavera del 2025, saranno formati sulle politiche di coesione. Anche il Ministro per gli Affari Europei, Raffaele Fitto, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa per ottimizzare l’uso delle risorse europee, evidenziando l’unicità dell’opportunità per il Sud e per l’intero Paese.

