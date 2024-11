Strambelli, che magia: 1-0 del Barletta al Polimnia

Basta una magia del solito Strambelli a decidere lo scontro al vertice tra Barletta e Polimnia: 1-0 il finale al “Puttilli”. Spallata al campionato di Eccellenza per i biancorossi, che volano a +12 dalla compagine barese, sempre al secondo posto.

Polimnia che lascia il pallino del gioco al Barletta nei primi minuti di gioco. La gara si accende improvvisamente con il solito Strambelli che prima ci prova da fuori, palla abbondantemente alta sulla traversa, e successivamente sfiora il vantaggio direttamente su calcio di punizione. Il mancino del dieci si spegne a centimetri dal bersaglio più grande. La Polimnia punta la sveglia al 20’, quando è Lanzone ad armare il destro dalla distanza senza impensierire Massari. Alla mezz’ora biancorossi pericolosi: Strambelli apre la strada per Lopez, che si invola verso la porta, si sposta la palla sul mancino e non riesce a incrociare. Passano appena quattro minuti e i padroni di casa tornano a bussare dalle parti di Rizopoulos sempre sull’asse Strambelli-Lopez. Il colpo di testa del numero nove, però, si stampa sulla traversa. In pieno recupero c’è spazio solo per il tiro al volo di Pinto. Squadre negli spogliatoi.

Nella ripresa, il primo squillo è del Barletta: lampo di Strambelli dal limite che ci mette tanta potenza, ma poca precisione. I ritmi si abbassano, con la squadra di mister De Candia che non riesce a sfondare il muro eretto della Polimnia che contiene ogni folata. È Pinto, al 73’, a spezzare la noia: conclusione ancora una volta fuorimisura. Rizopoulos non corre nessun rischio. Due giri di lancette ed ecco l’episodio che sblocca la contesa: Strambelli pesca il coniglio dal cilindro su calcio di punizione per l’1-0. Niente da fare per l’estremo difensore avversario, ennesima magia del dieci biancorosso. La partita si innervosisce ulteriormente, con le espulsioni dalla panchina di mister De Candia per il Barletta e D’Alesio per la Polimnia. Nel finale, il Barletta si limita a gestire il vantaggio, con il calcio di punizione di Lanzone che sbatte contro la barriera: al “Puttilli” finisce 1-0.

