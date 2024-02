Sticchi Damiani, ‘Il Lecce andrebbe studiato a Cambridge’

Lecce – Nella sala stampa Sergio Vantaggiato dello stadio di Via del Mare di Lecce, il presidente Saverio Sticchi Damiani, il direttore tecnico Pantaleo Corvino e il direttore sportivo Stefano Trinchera hanno voluto fare il punto al termine della sessione invernale del calcio mercato, che ha visto i giallorossi registrare in entrata il solo Santiago Pierotti.

Modus operandi – Non solo però, perché il presidente Sticchi Damiani ha voluto sottolineare il modus operandi della società da lui presieduta: “Innanzitutto vorrei fare un plauso all’ambiente perché a inizio campionato, quando la squadra volava, dicevo che il vero banco di prova sarebbe stato quando avremmo perso 4-5 partite di fila. Momenti che ovviamente in questa Serie A non deve affrontare solamente il Lecce, ma anche altre società più importanti di noi. Durante quelle partite l’ambiente leccese ha sempre dimostrato di essere unito e compatto sia in casa che fuori casa. Va sottolineato che si tratta di un torneo livellato verso l’alto e le ultime 3 non sono neo promosse: chi retrocederà potrebbe avere alle spalle anche 40 anni di Serie A”.

Competizione non equa – “Il Lecce deve confrontarsi con proprietà che hanno alle spalle colossi industriali come Mapei, fondi di investimento che gestiscono società per 2-3 anni per poi vendere dopo aver fatto “all-in” indebitandosi sino all’osso e rischiare tutto. Fino a quando si consentirà alle squadre di iscriversi la competizione non potrà mai essere equa”, sottolinea il presidente giallorosso.

Cambridge – “La nostra società andrebbe studiata a Cambridge perché il problema del calcio italiano sta nel monte ingaggi: per noi, rispetto a tutte le altre squadre in Italia, ha una percentuale molto più bassa – spiega Sticchi Damiani -. Potremmo prendere calciatori di nome quasi a fine carriera per fare contenta la piazza, ma poi devi pagarli 1-2 milioni di ingaggio. Noi facciamo il contrario. Sono geloso di questo progetto tecnico perché può portarci lontano e mi tutela come presidente e proprietario. Il mio sogno è consolidarci in Serie A per molti anni migliorando sotto tutti i punti di vista. Ho scoperto che tra due partite raggiungerò le 100 presenze in Serie A da presidente, sarò il terzo dopo Iurlano e Moroni: voglio continuare a sognare, ma con elementi concreti”.

Cessione Strefezza – “Non lo abbiamo ceduto per i soldi, è bastata quella di Hjulmand – spiega il presidente -. La sua cessione non era stata messa in preventivo, ma per una serie di ragioni il calciatore non era più sicuro di essere protagonista. Il Como soddisfaceva le sue richieste e quelle del Lecce e un buon padre di famiglia, un buon manager, un buon amministratore cosa avrebbe dovuto fare? Con il ragazzo ci siamo lasciati benissimo ringraziandoci e abbracciandoci”.

Giochi del Mediterraneo – C’è la possibilità di ricevere una seconda tranche di risorse che possa permetterci la copertura dello stadio. Con i primi 11 milioni, 8 più iva che abbiamo già incassato, faremo un bel restyling. Però c’è la possibilità di avere altri soldi perché si sono liberate risorse. Stiamo presentando il progetto”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author