Sternatia- All’epoca dei social politica e comunicazione veloce si fondono tanto da non far comprendere più i limiti delle stesse. Così può anche capitare che il privato prevalga sul pubblico e possa addirittura arrivare a condizionare il percorso politico di un sindaco. È il caso di Massimo Manera, sindaco di Sternatia, il quale deluso della propria storia d’amore decide di affidare ai social la parola fine per evitare che si possano fare ricostruzioni personalistiche di quanto accaduto. E così in una primaverile domenica di febbraio ecco che il Sindaco scrive sul suo profilo personale questo post pubblico:

“ Sono il Vostro Sindaco da molto tempo, quindi è giusto che sappiate sempre tutto di me. La mia storia d’amore è finita. Non sempre le persone incontrate sono come appaiono. Ne devo prendere atto. Lo scrivo qui per evitare i paesani ed immancabili pettegolezzi. Vi ringrazio e mi scuso.”

Un amore insomma quello del Sindaco folgorato sulle pagine Social…. È il caso di dire!