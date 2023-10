Stellantis, Bardi: “Compass a Melfi in due versioni é una notizia importante”

“Siamo felici che Stellantis abbia ribadito la centralità dello stabilimento lucano di Melfi. L’annuncio di oggi della produzione di Compass in due versioni (elettrica e ibrida) conferma quanto già anticipato nei vari incontri e testimonia anche l’impegno della Regione per difendere i lavoratori e lo stabilimento. Non ci siamo mai tirati indietro e siamo sempre stati disponibili verso l’azienda e i lavoratori, anche mettendo sul tavolo nazionale un contributo regionale di grande valenza economica e strutturale. L’annuncio di oggi mi auguro abbia una valenza anche per l’indotto, che dunque la produzione abbia una proiezione positiva anche sul lavoro e sul tessuto imprenditoriale lucano. Continueremo pertanto a fare la nostra parte per sostenere l’industria e il lavoro. Come Regione seguiremo sempre con grande attenzione il passaggio all’elettrico, il futuro dell’automotive e del più grande stabilimento industriale in terra lucana”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

