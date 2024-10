Stefanazzi (PD): “Urgente lo sblocco dei fondi per la Puglia”

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha messo in evidenza un problema emerso durante gli incontri preparatori alla firma dell’Accordo di Coesione: la difficoltà del Governo nel disporre i trasferimenti di denaro per cassa alla Puglia dopo la firma dell’accordo. Nonostante ciò, la Regione ha dichiarato di poter comunque far fronte agli investimenti previsti, grazie all’avanzo di gestione, come già avvenuto in passato con il ciclo precedente del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc), anticipando le risorse necessarie.

Tuttavia, la priorità per la Puglia è acquisire formalmente la disponibilità dei fondi per competenza, attraverso una delibera Cipess che attribuisca le risorse alla Regione. Il ritardo accumulato finora potrebbe compromettere l’attuazione di importanti progetti già programmati, tra cui il sostegno alle imprese, la promozione turistico-culturale, il welfare e investimenti infrastrutturali.

“Ci auguriamo che il Governo voglia chiudere al più presto questa partita”, ha dichiarato Claudio Stefanazzi, deputato pugliese del Partito Democratico.

