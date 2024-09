Sparatoria nella notte a Massafra

È giallo a Massafra per la sparatoria avvenuta la scorsa notte. Un ragazzo di 22 anni è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco che ha centrato la milza e il proiettile si trovava ancora all’interno del torace. Per questo motivo, in mattinata è stato operato d’urgenza nel reparto di chirurgia generale del SS. Annunziata di Taranto. Al pronto soccorso era arrivato, accompagnato dal 118, alle ore 5.30. Stanno indagando sui fatti i Carabinieri.

In aggiornamento.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author