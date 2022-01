FOGGIA – In Puglia aumenta il numero dei medici non vaccinati. L’Ordine dei medici di Bari ha sospeso altri 26 professionisti che non risultano in regola con l’obbligo vaccinale, a seguito delle nuove procedure approvate con il Decreto Legge 172 del 27 novembre scorso. Mentre in terra dauna L’Ordine dei medici di Foggia ha proceduto a ratificare la sospensione di circa 80 medici (tra chirurghi e odontoiatri).