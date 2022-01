FOGGIA – Da tre anni a questa parte la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia partecipa alle celebrazioni per il Giorno della Memoria con una serie di iniziative culturali proprie, e per il 27 gennaio di quest’anno ha deciso di affidare il compito di ricordare il significato raccapricciante dell’Olocausto ad una mostra dal titolo “Punti di luce. Essere una donna nella Shoa”, curata dal critico d’arte Gianfranco Piemontese, e che sarà esposta a partire da oggi e fino al 12 febbraio presso la sede della Fondazione in Via Arpi.