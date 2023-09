ROMA – Niente inaugurazione per il ristorante barese con il suo nome e chiavi della città per Sophia Loren. L’attrice premio Oscar, stamattina è caduta accidentalmente nella sua casa di Ginevra. Prontamente trasportata in ospedale per gli opportuni accertamenti, all’attrice sono state diagnosticate delle fratture a livello dell’anca. Nel pomeriggio è stata operata con esito positivo, dovrà ora osservare un breve periodo di convalescenza cui seguirà un percorso per la completa riabilitazione. Sono presenti i due figli Edoardo e Carlo. La grande attrice era attesa martedì prossimo, 26 settembre, a Bari per ricevere la cittadinanza onoraria e inaugurare il quarto ristorante in Italia con il suo nome dopo Milano, Firenze e aeroporto di Fiumicino.

