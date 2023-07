Sindaci più amati d’Italia, la situazione in Puglia e Basilicata

Se il barese Antonio Decaro si conferma sul podio, non se la passano bene i primi cittadini di Potenza e Lecce.

Secondo risultati dell’ultimo Governance Poll 2023 commissionato da “Il Sole 24 Ore”, che ha tenuto conto di 87 comuni capoluogo di provincia e le Regioni dove vige la regola dell’elezione diretta, eccetto il Molise dove si è votato lo scorso giugno, Mario Guarente (CDX), sindaco di Potenza, è il mezzo apprezzato d’Italia piazzandosi all’ultimo posto. Non va meglio a Carlo Salvemini (CSX), primo cittadino di Lecce, che si attesta al penultimo posto.

Alle spalle di Decaro (3), primo tra Puglia e Basilicata, si piazzano Rinaldo Melucci (CSX), sindaco di Taranto, è la collega Giovanna Bruno (CSX) di Andria, entrambi al 37° posto. In 67a posizione troviamo Domenico Bennardi, sindaco M5S di Matera.

Da segnalare che non sono stati testati i comuni di Foggia, perché il sindaco eletto non è in carica, e Brindisi, perché Pino Mechionna si è appena insediato.

LA CLASSIFICA

3° posto Antonio Decaro (Bari) -2,3% rispetto al 2022

37° posto Rinaldo Melucci (Taranto) -6,1%

37° posto Giovanna Bruno (Andria) -4,4%

67° Domenico Bennardi (Matera) -17,5%

86° Carlo Salvemini (Lecce) -8,4%

87° Mario Guarente (Potenza) -8,3

