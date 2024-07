Sicurezza a San Pietro Vernotico: nuove misure del Governo

“Gli ultimi fatti delittuosi a San Pietro Vernotico hanno destato forte preoccupazione tra la popolazione e le istituzioni. Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, insieme al Capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha proposto l’istituzione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza in città. Questa misura è vista come la soluzione ideale per garantire un controllo costante del territorio, che includerebbe anche le aree di Torchiarolo, Cellino San Marco, San Donaci e la vicina Squinzano, sebbene quest’ultima appartenga alla provincia di Lecce”, scrive in una nota Francesco Pulli, dirigente nazionale S.A.P., sindacato autonomo di Polizia.

“Attualmente, la presenza dello Stato a San Pietro Vernotico è evidente grazie ai numerosi servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Questore sotto la supervisione del Prefetto di Brindisi, che hanno portato a significative operazioni di polizia. Si auspica che il Governo solleciti rapidamente i ministeri competenti per avviare le attività necessarie alla realizzazione del nuovo Commissariato”, continua Pulli.

“Inoltre, si richiede al Ministro dell’Interno, attraverso il Prefetto e il Questore, di potenziare il Commissariato di P.S. di Ostuni. Questo potenziamento, con l’istituzione di un posto dirigenziale, permetterebbe di garantire una maggiore presenza di forze dell’ordine in un’area vasta che va dalla Valle d’Itria al lungomare di Ostuni, particolarmente trafficata e frequentata durante il periodo estivo”, aggiunge il dirigente nazionale S.A.P..

“Un simile rafforzamento delle forze di polizia è essenziale per mantenere la sicurezza in una zona che, con il suo target turistico medio-alto, attira visitatori e personalità di rilievo, paragonabile ad altre rinomate località di vacanza come la Città Bianca”, conclude Pulli.

