Bat: lavoro nero, a setaccio Trani, Andria, San Ferdinando e Canosa

Trani, Andria, San Ferdinando e Canosa di Puglia sono le città della sesta provincia pugliese che rientrano nella maxi-operazione della polizia di Stato contro le reti criminali che gestiscono lo sfruttamento del lavoro nero connesso all’immigrazione illegale. In particolare, sono in corso perquisizioni, controlli e verifiche nei confronti di soggetti, esercizi commerciali e basi logistiche riconducibili allo sfruttamento della manodopera di cittadini extracomunitari irregolari. L’operazione è orientata ad effettuare controlli combinati nei diversi punti di raccolta di lavoratori stranieri irregolari, destinati a svolgere, al di fuori della prevista normativa, giornate lavorative in aziende agricole, opifici o esercizi commerciali, frequentemente riconducibili a cittadini stranieri.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp