Manfredonia: salta accordo con Antonicelli. Cinque torna in panchina

Giuliano Antonicelli non sarà il nuovo direttore sportivo del Manfredonia. L’accordo tra la società del presidente Gianni Rotice e il dirigente ex Bari e Fidelis Andria è saltato questa mattina. Alla base delle motivazioni divergenze tecniche che le due parti non sono riuscite a colmare. Tutto fatto, invece, per la scelta del sostituto di Panarelli. Franco Cinque tornerà in sella e questo pomeriggio dirigerà il suo primo allenamento.

