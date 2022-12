Serie D, le ultime dal calciomercato

Condividi su...

Linkedin email

Giornata importante in chiave calciomercato in Serie D. Luigi Falcone, come anticipato dalla Antenna Sud, ha ufficialmente lasciato Trapani ed è in viaggio verso Fasano. La firma è prevista per domani. Il Matera rischia di perdere il bomber Gianmarco Piccioni, che ha ricevuto un’offerta importante da Sorrento anche se il club lucano vorrebbe trattenerlo. Il Brindisi in serata ha rilanciato per Lorenzo Liurni del Picerno ed è pronto a liberare il giovane Elios Minaj in direzione Arconatese.