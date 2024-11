Serie D, la presentazione del 11^ giornata di campionato

Non sono previsti anticipi del sabato per l’undicesimo turno di campionato in Serie D. Due i derby pugliesi in programma: Manfredonia-Gravina e Nardò-Casarano. I sipontini, penultimi in classifica, sono tornati a far punti dopo sei sconfitte di fila, ma ora servirà tornare al successo. Non sarà facile farlo contro un Gravina che ai cinque gol subiti a Nardò, ha risposto con altrettante reti rifilate all’Ugento. Quello tutto salentino sarà invece un confronto da piani alti della graduatoria, osservato con interesse anche dalla Nocerina capolista, dal proprio canto impegnata con una pugliese. I molossi ospiteranno in Campania il lanciatissimo Martina di Pizzulli, reduce da due successi pesanti consecutivi, contro Matera e Virtus Francavilla. Proprio gli imperiali, dopo aver perso tre delle ultime quattro gare disputate, vogliono ritrovare una vittoria che manca da quasi un mese: il test Costa d’Amalfi è però facile solo sulla carta. La squadra più in forma del girone H è sicuramente la Fidelis Andria, che in campionato ha vinto consecutivamente gli ultimi cinque turni. I federiciani, dopo il ko di mercoledì, ospitano al Degli Ulivi l’Ischia, che proprio in Coppa Italia Serie D ha battuto in rimonta la Nocerina. Vuole ritrovare la giusta via invece il Matera, che nella Città dei Sassi dovrà vedersela contro un Fasano assetato di punti ed in piena zona playout nell’unico scontro appulo-lucano i giornata. Vuole evitare di essere risucchiato dalla zona retrocessione anche l’Ugento, che però sarà di scena in Salento contro la Palmese. Il Brindisi, dopo aver ritrovato il successo in casa, cerca ora la strada della continuità in trasferta: l’Angri è avvisato. Completa il quadro della undicesima giornata di campionato la sfida che si giocherà in Basilicata fra Francavilla in Sinni ed Acerrana.

