Serie D, Fasano: firma il trequartista Murgia

La rosa dell’US Città di Fasano per la stagione 2024/25 comincia a delinearsi con l’annuncio del primo nuovo innesto a disposizione di mister Gaetano Iannini. Si tratta di Alessio Murgia, centrocampista offensivo classe ’97, originario della Sardegna. Il ventisettenne trequartista, brevilineo e destro di piede, proviene dal Licata, dove ha militato nella scorsa stagione in Serie D – Girone I, totalizzando 32 presenze, 2 reti e 2 assist.

Murgia vanta una carriera significativa nelle giovanili del Cagliari e ha accumulato esperienza in Serie D con le maglie di Aprilia, Carbonia, Sanremese e Budoni. In Serie C ha giocato con l’Olbia, con un bilancio complessivo di 26 goal e 38 assist in 284 partite disputate.

Queste le sue prime dichiarazioni da giocatore biancazzurro: “Sono felice ed entusiasta di approdare a Fasano e non vedo l’ora di cominciare questa nuova avventura. Ho creduto subito nel progetto e per questo desidero ringraziare la società, il direttore e il mister per l’opportunità che mi è stata offerta. Un caloroso saluto ai tifosi: ci vediamo presto al Vito Curlo per vivere insieme una grande stagione!”

