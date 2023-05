Serie C: Minutaggio, quanto hanno guadagnato pugliesi e lucane

Le società del Girone C della Serie C conoscono le cifre percepite nella stagione 2022/23 dal famoso “minutaggio”, cioè dall’utilizzo dei giocatori juniores in prima squadra, di cui una parte erogata bimestralmente. Molte squadre pianificano la loro stagione tenendo conto anche del sostentamento economico proveniente da questa fonte e spesso i risultati sul campo riflettono una programmazione virtuosa.

Come si sono comportate le squadre pugliesi e lucane? Un dato evidente salta all’occhio oltre confermando una tendenza: chi vuole vincere il campionato non pensa al minutaggio. Come l’anno scorso per Bari e Palermo, anche il Catanzaro ha puntato su giocatori esperti per cercare la promozione. Lo stesso vale per il Crotone e anche per l’Avellino, nonostante la stagione degli irpini sia stata deludente.

La società più virtuosa nell’utilizzo dei giovani è il Potenza, che ha raggiunto quasi 430.000 euro. Seguono il Latina (345.000 euro), Messina e Giugliano (circa 334.000 euro per entrambe). Il Taranto si è fermato a poco più di 198.000 euro, circa la metà rispetto alla stagione precedente. La Virtus Francavilla ha utilizzato giovani per un valore di circa 291.000 euro. Il Foggia ha ottenuto solo 6.000 euro, mentre il Monopoli poco più di 17.000 euro.

