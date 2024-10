Serie C, il riassunto della 9^ giornata di campionato

La classifica del girone meridionale di Serie C torna ad avere una capolista in solitaria dopo la nona giornata di campionato. Il Benevento fa cinque su cinque in casa e si sgancia da Monopoli e Picerno, strapazzando il Latina al Vigorito. 5-0 senza storie per il miglior attacco del campionato, avanti con Perlingieri già dopo tre minuti. Il raddoppio di Talia arriva dopo la mezz’ora, ma nella ripresa Perlingieri sigla la propria doppietta personale. Non sarà l’unica di giornata, perché Lanini entra nel finale di gara ed in meno di venti minuti realizza anche lui due reti: media-gol pazzesca quella dell’ex Reggiana, che numeri alla mano segna ogni 61 minuti (spoiler: non è l’unico).

Adesso ad inseguire le Streghe c’è il Cerignola, secondo ad un solo punto dalla capolista. L’Audace torna a vincere al Monterisi e batte il Sorrento grazie ad una marcatura per tempo: Visentin nella prima frazione ed il solito Salvemini nella ripresa. Prima gioia in campionato per il difensore argentino, sesto gol stagionale invece per l’ex Giugliano.

Sul gradino più basso del podio dovranno stringersi almeno per una settimana tre formazioni: Catania, Monopoli e Giugliano. Il Gabbiano ha raccolto quello che possiamo considerare tutto sommato un buon punto al Veneziani contro il Crotone, capace di portarsi avanti nel parziale con Di Pasquale. Neanche il tempo di esultare che Angileri pareggia la contesa, ma non si andrà oltre l’1-1.

Terza vittoria di fila per il Catania, che batte 2-0 la Team Altamura in Sicilia. La gara del Massimino viene indirizzata in poco più di cinque minuti: apre le marcature Carpani al 24′, raddoppia Inglese alla mezz’ora. Secondo ko consecutivo per i murgiani, con la zona playout che si affolla.

Per il momento il Giugliano è una delle grandi rivelazioni del girone C. Quarto successo nelle ultime cinque giornate per i gialloblù, che passano sulla Juventus Next Gen. I bianconeri giocano praticamente tutta la partita in dieci contro undici a causa di questo rosso rimediato da Puczka al 9′. Dopo due minuti Baldè realizza il gol che si dimostrerà poi decisivo.

Brutto stop per il Picerno nella grande sorpresa di giornata. Il Taranto allo Iacovone supera una delle prime della classe grazie al gol messo a segno sull’ultimo pallone del match dal giovanissimo esordiente Giuseppe Battimelli. Il primo gol in carriera dell’ex Foggia, Altamura e Martina, vale la prima vittoria in campionato per i rossoblù, che restano però ultimi in classifica.

L’Avellino si è svegliato sul serio ed ha annichilito la Casertana nel derby tutto campano del Partenio. Patierno apre le marcature al 5′, Sounas raddoppia al 22′. L’autogol di Mancini nel recupero della prima frazione spegne le speranze dei Falchetti, che nel secondo tempo subiscono altri due gol, ma dagli stessi interpreti. Questa volta l’ordine è invertito: Sounas cala il poker e Patierno ci mette il carico da cinque. Cinque come i gol messi a segno nelle ultime tre partite proprio dal centravanti bitonino, che vanta la stessa media di Lanini.

La Casertana viene ora agganciata a quota 8 dalla Turris. I corallini battono 2-1 a domicilio la Cavese nell’altro derby tutto campano di giornata. Decisiva la doppietta di Giannone, inutile la rete che accorcia le distanze di Sorrentino. È questa l’unica vittoria esterna della nona giornata di campionato.

È terminato senza né vincitori né vinti il confronto appulo-lucano fra Potenza e Foggia. Padroni di casa avanti grazie al rigore di capitan Caturano, ospiti capaci di pareggiarla negli ultimi dieci minuti con l’ormai solito Emmausso. Inizia a prendere forma anche la classifica marcatori: Emmausso, Sounas, Salvemini e Patierno sono a quota 5, ma con un gol in più guidano la graduatoria dei bomber Caturano e Lescano.

Il centravanti del Trapani non è però riuscito ad andare in gol nel derby siciliano pareggiato con il Messina. Gli ospiti, in dieci dal 21′, sono riusciti a portarsi in vantaggio ad inizio ripresa con Anatriello (già quattro gol in campionato per il classe 2004). La beffa viene evitata solo nel recupero finale dal subentrato Udoh, che pareggia i conti al 93′.

Dopo nove giornate di campionato, la classifica vede ora il Benevento in testa in solitaria, con Cerignola, Catania, Monopoli e Giugliano che tengono il passo. In attesa della penalizzazione, il Taranto resta ultimo con gli stessi punti della Juventus Next Gen. Dal 12° al 18° posto ci sono sette squadre non ancora in doppia cifra, raccolte in appena due punti.

