Serie C: il Monopoli attende il miglior Spalluto

Il primo gol di Cargnelutti con la maglia biancoverde non fa rima con il secondo risultato utile della gestione Tomei. Il Monopoli perde a Potenza in una gara che offre comunque molti spunti su quello che sarà il campionato dei biancoverdi: l’allenatore abruzzese vuole una squadra che tenga palla e che faccia del possesso la sua arma in più, una caratteristica che fa rima con la necessità di girare sempre a mille all’ora dei centrocampisti e con un grande sacrificio degli attaccanti, chiamati a essere presenti nella manovra e a finalizzare le occasioni che vengono create. Il giovanissimo Simone si sacrifica tanto ma non è il calciatore che deve risolvere i problemi offensivi di una squadra che aspetta ancora il miglior Spalluto. L’attaccante scuola Fiorentina ha bisogno di rimettersi in forma il prima possibile per dare quel peso e quei gol di cui il Monopoli ha urgente bisogno. Giovedì arriva il Catania, reduce da un rotondo successo sul Picerno. Resterà ancora chiuso il settore ospiti con i tifosi del Catania che non potranno accedere al match.

