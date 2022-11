Condividi su...

Le decisioni del giudice sportivo dopo le gare della 14a Giornata del Girone C di Serie C.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE

VOLPE GIOVANNI (POTENZA)

SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA

VIMERCATI ALESSANDRO (JUVE STABIA)

RILLO FRANCESCO (POTENZA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER 1 GARA EFFETTIVA RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)

BIZZOTTO NICOLA (MONOPOLI)

MONTEAGUDO JUAN CRUZ (VITERBESE)

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 29 NOVEMBRE 2022 ED EURO 500,00 DI AMMENDA

FRACCHIOLLA DOMENICO (VIRTUS FRANCAVILLA)