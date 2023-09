Serie C/C: giudice sportivo, ammende per tre società

Dopo le gare della 2a Giornata, il giudice sportivo ha multato 3 club del Girone C della Serie C.

800 EURO AL CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 14° ed al 52° minuto della gara, due petardi nel recinto di gioco, senza conseguenze.

750,00 EURO ALL JUVE STABIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere alcuni suoi sostenitori (circa una decina) scavalcato la recinzione per festeggiare la vittoria della propria squadra e venendo subito fatti rientrare grazie all’intervento degli Steward.

200 EURO AL TARANTO per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Ospiti intonato, al 17° e al 18° minuto del primo tempo e a fine gara, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine.

