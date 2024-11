Serie C/C, 16a Giornata: gli arbitri designati

Gli arbitri designati per la 16a Giornata del Girone C della Serie C, in programma tra venerdì 22 e domenica 24 novembre.

SERIE C / GIRONE C – 16a GIORNATA

Venerdì 22/11/2024

PICERNO-ALTAMURA (16.00): Cristiano Ursini di Pescara

Assistenti: Andrea Zezza di Ostia Lido e Ayoub El Filali di Alessandria

Quarto Ufficiale: Alessandro Gervasi di Cosenza

Sabato 23/11/2024

AVELLINO-CATANIA (15.00): Andrea Zanotti di Rimini

Assistenti: Alessandro Antonio Boggiani di Monza e Gilberto Laghezza di Mestre

Quarto Ufficiale: Dario Di Francesco di Ostia Lido

TARANTO-BENEVENTO (15.00): Samuele Andreano di Prato

Assistenti: Mario Pinna di Oristano e Pierpaolo Carella di L’Aquila

Quarto Ufficiale: Marco Aurisano di Campobasso

TRAPANI-LATINA (15.00): Francesco Burlando di Genova

Assistenti: Fabio Dell’Arciprete di Vasto e Giovanni Boato di Padova

Quarto Ufficiale: Davide Cerea di Bergamo

CASERTANA-GIUGLIANO (17.30): Giorgio Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Ilario Montanelli di Lecco e Giovanni Celestino di Reggio Calabria

Quarto Ufficiale: Simone Palmieri di Avellino

POTENZA-MONOPOLI (17.30): Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Luca Landoni di Trento e Matteo Gentile di Isernia

Quarto Ufficiale: Michele Coppola di Castellammare di Stabia

Domenica 24/11/2024

CROTONE-JUVENTUS NG (12.30): Alessandro Silvestri di Roma 1

Assistenti: Gregorio Maria Galieni di Ascoli Piceno e Alfonsorocco Rosania di Finale Emilia

Quarto Ufficiale: Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia

MESSINA-SORRENTO (15.00): Mattia Drigo di Portogruaro

Assistenti: Stefano Franco di Padova e Andrea Romagnoli di Albano Laziale

Quarto Ufficiale: Luca Schifone di Taranto

CERIGNOLA-CAVESE (17.30): Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

Assistenti: Alberto Rinaldi di Pisa e Gian Marco Cardinali di Perugia

Quarto Ufficiale: Domenico Petraglione di Termoli

TURRIS-FOGGIA (17.30): Giorgio Bozzetto di Bergamo

Assistenti: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Tommaso Mambelli di Cesena

Quarto Ufficiale: Francesco Scarati di Termoli

