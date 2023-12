Serie B, l’attaccante del Bari Sibilli è l’Mvp di novembre

L’attaccante del Bari Giuseppe Sibilli conquista il Trofeo MVP della Serie BKT di novembre, il premio assegnato ogni mese al miglior giocatore del campionato.

Chiamati a votare, come sempre, i giornalisti dei broadcaster ufficiali del campionato (Sky e Dazn) insieme, nel mese di novembre, all’agenzia di comunicazione Social Media Soccer.

Il match Bari-Südtirol, valido per la 16a giornata di campionato, rappresenterà la cornice ideale per Sibilli che riceverà il premio davanti ai suoi tifosi nel corso del cerimoniale pre-gara.

Analizzando i dati Opta sul rendimento del n.20 biancorosso, si nota come in 3 partite giocate abbia segnato 2 gol, per un totale di 266 minuti giocati. I tocchi in area avversaria sono stati 16 (una media di oltre 5 a partita), indice della sua pericolosità in fase offensiva.

Tra i giocatori che hanno segnato più di una rete in B nel mese di novembre, Sibilli vanta una differenza in positivo tra gol realizzati e indice Expected Goals tra le più alte in assoluto della competizione (+1.64, due gol per 0.36 xG). ‘Beppe’ è anche il calciatore biancorosso ad aver effettuato più tiri in campionato nel periodo considerato: ben 12, almeno quattro in più di qualunque altro compagno di squadra indirizzato più conclusioni nello specchio della porta (3).

Fonte Serie B

