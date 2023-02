Serie B: Bari in Serie A quotato a 3,25

La corsa alla promozione è più che mai aperta in Serie B. Se, però, il Frosinone ha ormai preso il largo e vede vicinissimo il salto di categoria, il gruppetto di inseguitrici rimane compatto e sono in tante a puntare il salto in A.

Per gli uomini di Fabio Grosso il primo posto non sembra più in discussione: in quota il primo posto in campionato si gioca tra l’1,04 di 888sport e l’1,05 di Planetwin365. Un ribaltone al vertice appare complicato, ma in caso ad avere maggiori possibilità è il Genoa, proposto a 6,50.

Per quanto riguarda il discorso promozione, grandi chance per i rossoblù in quota a 1,30, seguiti da Bari e Reggina a 3,25. Possono sognare anche il Cagliari a 3,75 e la sorpresa Sudtirol, per cui il doppio salto in due anni si gioca a 3,85.

Speranza ancora viva per il Parma, a 4,25, e per il Pisa visto a 7, mentre la Ternana è vista a 7,50. Più indietro il Palermo, per cui la promozione in A paga 10 volte la posta.

La classifica di Serie B aggiornata dopo la 24a Giornata:

Frosinone 54

Genoa (-1) 42

Bari 39

Reggina 39

Sudtirol 39

Cagliari 35

Pisa 34

Parma 34

Modena 34

Palermo 34

Ternana 34

Ascoli 29

Venezia 27

Como 27

Cittadella 27

Perugia 26

Brescia 25

Spal 24

Benevento 23

Cosenza 22

