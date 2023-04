Serie A: Juventus, sospesa penalizzazione di 15 punti

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha accolto il ricorso della Juventus per il caso plusvalenze, rinviando però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Dunque, sospesa la penalizzazione di 15 punti in attesa di un nuovo processo.

Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano. Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini.

I bianconeri riottengono così i punti che la sentenza della Corte d’Appello aveva loro tolto e salgono al terzo posto in classifica a quota 59, alle spalle di Napoli e Lazio.

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp