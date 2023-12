Sconti speciali in fast food, risse tra clienti a Barletta

BARLETTA – Uno sconto speciale sui prodotti di un noto fast food alla base di una colluttazione in via Foggia, a Barletta. Una celebre catena di ristorazione nella zona industriale nord della città ha accolto centinaia di ragazzi e adulti per una promozione sui propri cavalli di battaglia, ma la concitazione all’esterno del parcheggio ha causato scontri e disagi sia alla folla che al personale.

Litigi, risse e parole pesanti tra i clienti che si sono accalcati nei pressi dell’edificio, con la situazione che è rapidamente sfuggita di mano per le incomprensioni durante la coda. Necessario anche l’intervento di un’autoambulanza per accertare le condizioni di alcune persone in fila: tra chi ha accusato malori e chi ha dovuto ricorrere a controlli medici per i colpi subiti, la situazione è degenerata per larghi tratti del pomeriggio di giovedì. L’ordine è stato ripristinato a fasi alterne, con la tensione che ha caratterizzato l’intera giornata promozionale del fast food.

