Scommesse: Sandro Tonali ha puntato anche sul Milan

Sandro Tonali ha scommesso anche sul Milan e ora rischia una pesante squalifica. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’attuale centrocampista del Newcastle ha ammesso di aver puntato anche sulla sua ex squadra, il Milan, durante l’interrogatorio in Procura a Torino, durato circa due ore. Tonali, che tramite il suo agente ha fatto sapere di ver iniziato un percorso per la ludopatia, avrebbe giocato il Milan vincente o altri risultati in sua assenza, quindi nulla che possa aver inciso sulla sua prestazione in campo. Se dal punto di vista penale potrebbe “cavarsela” con una multa da 500 euro in su, in ambito sportivo rischia almeno un anno di stop.

