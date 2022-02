STORNARELLA- Sono entrati per effettuare dei controlli e hanno trovato alcuni soci davanti a tre pc a scommettere online senza le autorizzazioni: i carabinieri hanno chiuso un circolo privato di Stornarella, sequestrato i pc ed elevato multa di 15mila euro al titolare.

È accaduto nella giornata di ieri, 13 febbraio, quando durante un servizio dei militari della stazione di Stornarella, con l’ausilio di personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, hanno effettuato un controllo amministrativo a un circolo privato.

Da tale attività è emerso che il proprietario ha messo a disposizione dei soci tre computer, sequestrati amministrativamente, per le scommesse online senza le prescritte autorizzazioni. Pertanto, è stato sanzionato ai sensi dell’art. 110 del Tulps con una contravvenzione pari a circa 15mila euro da estinguere entro 30 giorni con sanzione accessoria della chiusura del locale fino a quando non sarà oblata la sanzione pecuniaria. Qualora la sanzione non dovesse essere onorata, il locale resterà chiuso.

Proseguono, dunque, i controlli da parte della compagnia carabinieri di Cerignola sui territori dei cinque reali siti, in particolare sui comuni di Stornara e Stornarella. I centri rivestono particolare interesse a seguito di alcuni avvenimenti verificatisi alla fine del 2021 per i quali si è tenuto un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ad hoc, nel corso del quale sono state affrontate alcune problematiche del territorio.

Altre attività sul territorio: posti di blocco e sanzioni codice della strada

Periodicamente il comando provinciale carabinieri di Foggia sta pianificando appositi servizi coordinati rinforzando l’area con ulteriori pattuglie provenienti da altri reparti della compagnia di Cerignola, nonché con l’ausilio delle Squadre di intervento operativo provenienti dal Reggimento “Puglia”. Nel pomeriggio del 10 febbraio scorso, in particolare, la compagnia di Cerignola ha dato esecuzione a un servizio con l’impiego di oltre 20 militari.

Oltre a effettuare vari posti di controllo, dalle 16 alle 17, hanno realizzato un posto di blocco a doppio senso di marcia. Nel corso di tale dispiegamento di forze, sono state elevate varie contravvenzioni (in particolare per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza) e sono stati controllati numerosi veicoli e conducenti. In particolare, sono stati controllati ben 50 automezzi, identificati 60 utenti della strada, elevate 30 contravvenzioni al Codice della strada, ritirati 4 documenti di circolazione, sequestrati 4 veicoli amministrativamente.