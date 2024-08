Schianto sulla Matera-Metaponto: muore 29enne di Gravina

Un tragico incidente si è verificato la scorsa notte sulla strada provinciale Matera-Metaponto, nei pressi dello svincolo per Pomarico. Un giovane di 29 anni, originario di Gravina in Puglia, ha perso la vita dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con un camion. Il conducente del mezzo pesante è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare.

