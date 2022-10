PierGiuseppe Sapio non è più un tesserato della Triestina. L’ex responsabile del settore giovanile del Taranto ha firmato la risoluzione del contratto che lo legava al club alabardato per le prossime tre stagioni, sempre come responsabile del settore giovanile.

“Non ho avuto la possibilità di lavorare a Trieste per scelte tecniche della nuova proprietà, dal momento che ero stato voluto da Milanese – ha spiegato lo stesso Sapio su Facebook -. Ringrazio il mio avvocato per avermi seguito, supportato e sopportato in questo percorso. Ora posso finalmente iniziare una nuova avventura in maniera ufficiale“.

Sapio non si sbilancia, ma è ormai certo che tornerà a lavorare in Puglia, più precisamente a Foggia, dove è stato voluto dal presidente Nicola Canonico, con cui ha collaborato qualche anno fa a Bisceglie. Si occuperà del settore giovanile rossonero.