Santa Cesarea Terme, vasto incendio in corso

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel pomeriggio di oggi a Santa Cesarea Terme e sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

Le strade di accesso sono chiuse al traffico per consentire il transito in sicurezza dei mezzi di soccorso e agevolare le attività di evacuazione.

Seguiranno aggiornamenti

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp