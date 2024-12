Santa Barbara, le celebrazioni nel centro storico di Barletta

BARLETTA – La BAT celebra Santa Barbara nel centro storico di Barletta. Il dispiegamento del tricolore italiano dai bastioni del Castello Svevo, subito dopo la liturgia nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Un appuntamento come sempre sentito dai Vigili del Fuoco, tra encomi per le operazioni condotte nell’ultimo anno ed esigenze crescenti per il personale e la caserma provinciale.

Presente anche la Capitaneria di Porto di Barletta, punto di riferimento per le aree marittime della sesta provincia pugliese. Santa Barbara che chiama a raccolta anche la Guardia Costiera con la consegna di un documento di navigazione dell’800 al comandante Antonino Indelicato.

