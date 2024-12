Sanità, Ugl Salute: ‘Stipendi italiani tra i più bassi in Europa’

Medici e infermieri italiani sono tra i meno pagati rispetto ai colleghi degli altri Paesi OCSE. È quanto emerge dal III Rapporto sulla “Salute e il sistema sanitario”, presentato oggi, lunedì 16 dicembre, a Roma dall’Eurispes in collaborazione con l’Enpam.

Gianluca Giuliano, segretario nazionale di UGL Salute, ha commentato i dati con preoccupazione: “I medici specialisti italiani guadagnano il 22% in meno della media OCSE, con forti penalizzazioni rispetto a Svizzera, Olanda, Germania, Irlanda e persino rispetto a paesi con un costo della vita simile, come Danimarca e Regno Unito”. La situazione non è migliore per gli infermieri ospedalieri, il cui reddito annuale medio è anch’esso inferiore del 22% rispetto agli standard OCSE.

Giuliano ha ribadito l’urgenza di un adeguamento retributivo: “È inaccettabile che non si intervenga concretamente per garantire una sanità competitiva. Colmare questa disparità è indispensabile per la tenuta del nostro Servizio Sanitario Nazionale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author