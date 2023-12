San Vito dei Normanni, all’ex Fadda un’assemblea sul futuro della musica tradizionale

“Tradizione vuole”: a San Vito dei Normanni una grande assemblea sulla nuova trasmissione del patrimonio tradizionale italiano. Tra storie, azioni e relazioni, il 15 dicembre con inizio alle ore 18 al TEX, il Teatro dell’ex Fadda, un incontro aperto a organizzazioni, musicisti, ricercatori e formatori per interrogarsi sul futuro della musica tradizionale. Cosa ne sarà della tradizione popolare italiana? Come si trasmette oggi, come si consegna alle nuove generazioni? In quali forme, e in quali luoghi, in dialogo con quali generi musicali e forme d’arte? Sono alcune delle questioni che saranno poste nel corso di “Tradizione vuole: storie, azioni e relazioni per una nuova trasmissione del patrimonio tradizionale italiano”, la grande assemblea aperta voluta dalla World Music Academy, centro sperimentale di formazione diretto dal Maestro Vincenzo Gagliani a San Vito dei Normanni.

Prevista una diretta streaming sui canali social della World Music Academy. Sarà un grande momento di condivisione in cui i protagonisti della scena tradizionale italiana potranno cercare nuove sinergie e confrontarsi su strumenti nuovi di formazione, produzione e relazione, in ascolto rispetto alle istanze dei giovani artisti partecipanti. L’assemblea darà spazio alle storie di musicisti, ricercatori, insegnanti, produttori, etichette discografiche, organizzatori, promotori e testate giornalistiche, indagherà le azioni possibili in ambito di formazione e produzione (percorsi formativi, bandi istituzionali, organizzazioni di fiere, eventi e festival) e proverà a creare nuove reti di relazioni e alleanze strategiche tra soggetti pubblici e privati, per rompere l’isolamento in cui molto spesso queste realtà si trovano a lavorare.

Tante le adesioni da parte di artisti, musicisti, danzatori, ricercatori, etichette musicali, produttori, formatori oltre a diversi partner già coinvolti dal progetto Nuova Generazione Trad.

