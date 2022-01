BRINDISI – Un sistema innovativo di sanificazione dell’aria per le scuole di San Michele Salentino, che abbatte gli agenti contaminanti replicando il sistema di purificazione naturale dei raggi del sole, installato in ogni classe dell’istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola secondaria di primo grado. Gli apparecchi, voluti dall’Amministrazione Comunale per garantire un proseguo in sicurezza dell’anno scolastico con il sindaco Allegrini che ha manifestato tutta la sua soddisfazione.