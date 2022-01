CAROVIGNO- Dopo l’assoluzione dall’accusa di voto di scambio e infiltrazione mafiosa per la gestione del parcheggio di Torre Guaceto, viene rigettata anche la richiesta di incandidabilità chiesta dal Ministero dell’Interno per l’ex sindaco di Carovigno Massimo Lanzilotti e per l’ex presidente del consiglio comunale Francesco Leoci. “Finalmente la verità, ha dichiarato ad Antenna sud l’ex primo cittadino.