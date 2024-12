San Donaci: incendio in una villetta, in salvo due ragazzine

Incendio questa mattina in un appartamento di San Donaci che si trova in via Galileo Galilei al civico 70. Le fiamme, divampate per cause in corso di accertamento, sono partite da una camera da letto di una mansarda. Sul posto una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi che, oltre a spegnere le lingue di fuoco, ha messo in sicurezza l’intero stabile e i suoi occupanti. Al momento dell’ incendio, nella mansarda c’erano due ragazzine. I genitori si trovavano al piano di sotto. Fortunatamente solo tanta paura ma nessun ferito. Sul posto anche il 118 che ha soccorso i genitori delle ragazze, in preda al panico. L’ incendio era localizzato in una parte della stanza dove c’erano una stufa e un materasso.

